Reyting sonuçları: 9 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?

TV reyting sonuçları dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteriyor. 9 Eylül reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenenlerini listeliyor. Dün akşam televizyonda MasterChef ve Uzaydan Gelen Fırtına, Black Panther gibi yabancı film seçkileri vardı.