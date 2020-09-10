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  • Reyting sonuçları: 9 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?
10 Eylül 2020 Perşembe 09:41 | Son Güncelleme:

Reyting sonuçları: 9 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları: 9 Eylül 2020 reyting sonuçları açıklandı mı"

Reyting sonuçları televizyonda en çok izlenen yapımları listeliyor. İzleyiciler dizi, film ve programlar arasından bazılarını daha çok tercih ediyorlar. 9 Eylül reyting sonuçları bu hafta Çarşamba günü izlenme oranı yüksek olan ilk 10 yapımı gösteriyor.

TV reyting sonuçları dizi, film ve programların izlenme oranlarını gösteriyor. 9 Eylül reyting sonuçları dün akşamın en çok izlenenlerini listeliyor. Dün akşam televizyonda MasterChef ve Uzaydan Gelen Fırtına, Black Panther gibi yabancı film seçkileri vardı.

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