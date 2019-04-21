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  3. Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu nedir? 21 Nisan Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir?

Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu nedir? 21 Nisan Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir?

Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu nedir" 21 Nisan Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir"

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editör kıyağı merak ediliyor. 21 Nisan Oyna Kazan ipucu nedir? Sevilen yarışmada heyecan devam ediyor. Her yarışmadan önce yeni kopyalar yayınlanıyor. Bu kopyaların yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Yapılan açıklamada, “Banko 10 yarışması 19:00’da! Soruyu dikkatle dinle, bir soruyu garantile! 2.500 kişi para kazanacak!” denildi. Toplam 20.000 TL ödül dağıtılacak. Banko 10 yarışması 10 TL altı kazananlar için düzenleniyor.

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Oyna Kazan ipucu sorusu editör kıyağı merak ediliyor. 21 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Sevilen yarışmada her gün yeni kopyalar yayınlanıyor. Bu kopyaların yanıtını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 21 Nisan’da 19.00’da Banko 10 yarışması düzenleniyor. Yarışmada şampiyon olan kişi 500 TL, 10 kişi 100 TL, 100 kişi 20 TL 400 kişi 10 TL, , 2500 kişi 5 TL kazanacak. Yapılan açıklamada, “Banko 10 yarışması 19:00’da! Soruyu dikkatle dinle, bir soruyu garantile! 2.500 kişi para kazanacak!” denildi.

OYNA KAZAN 21 NİSAN İPUCU 19.00

SORU:  Türkiye’nin ilk yerli otomobil hangi ilimizde sergilenmektedir?

CEVAP: ESKİŞEHİR

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