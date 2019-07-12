Oyna Kazan editörün kıyağı yayınlandı mı? 12 Temmuz editörün kıyağı ve ipucu sorusu

Oyna Kazan editörün kıyağı yayınlandı mı? Oyna Kazan 12 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı için aramalar yapılıyor. İbrahim Selim’in sunuculuğunu yaptığı bilgi yarışması Oyna Kazan, online olarak binlerce kişi tarafından oynanıyor. Hem öğretip hem de para kazandıran yarışma saat 19:00 ve 21:30 olmak üzere günde iki kez yapılıyor. Binlerce kişi tarafından aynı anda oynanan oyunda çekişmeli anlar yaşanıyor. Oyna Kazan 12 Temuz editörün kıyağı ve ipucu sorusuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

OYNA KAZAN EDİTÖRÜN KIYAĞI YAYINLANDI MI?

Oyna Kazan 12 Temmuz ipucu sorusu henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Haberin devamından Oyna Kazan editörün kıyağına ulaşabilirsiniz.