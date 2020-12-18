18 Aralık 2020 Cuma 21:06 | Son Güncelleme:
Nurseli İdiz'in kadrosundan çıkarıldığı Zoraki Misafir filminin yapımcısı: DNA'larımız uyuşmadı
Uğur Yücel ile başrolünü paylaştığı ‘Zoraki Misafir' adlı filmin kadrosundan son dakika çıkarıldığını söyleyen Nurseli İdiz'e yapım şirketinden yanıt geldi.
Mahkeme yoluna giden Nurseli İdiz ile ilgili olarak yapım şirketi MGX Film, yaptığı açıklamada “Yol ayrılığımızın nedeni Nurseli Hanım’la yaşanan DNA uyuşmazlığıdır. Bir sonraki projemizde kendisiyle çalışmak konusunda çok istekliyiz” dedi.