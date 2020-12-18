Nurseli İdiz'in kadrosundan çıkarıldığı Zoraki Misafir filminin yapımcısı: DNA'larımız uyuşmadı

Mahkeme yoluna giden Nurseli İdiz ile ilgili olarak yapım şirketi MGX Film, yaptığı açıklamada “Yol ayrılığımızın nedeni Nurseli Hanım’la yaşanan DNA uyuşmazlığıdır. Bir sonraki projemizde kendisiyle çalışmak konusunda çok istekliyiz” dedi.

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