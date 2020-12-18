Bennu Yıldırımlar, Yasemin Allen ve Ceren Moray 'Olağan Şüpheliler' dizisiyle Acun Ilıcalı'nın Exxen kadrosunda!

Acun Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına start vereceği dijital platformu Exxen'de başlayacak olan yeni dizi projesine 3 başarılı kadın başrol oyuncusu dahil oldu.



Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Acun'un Exxen platformunda başlayacak yeni projesi Olağan Şüpheliler; Bennu Yıldırımlar, Yasemin Allen ve Ceren Moray gibi başarılı isimlerle karşımıza çıkacak.

Yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturacağı iddialı dizi, 3 ev hanımının cinayet işlemesi sonrası yaşanacaklarını konu edinecek.

Kadın başrol oyuncuları ile dikkat çeken dizinin erkek oyuncularının kim olacağı ise merak konusu oldu. Ocak ayında çekimlerine başlanacak dizinin erkek oyuncu kadrosunun da çok yakında açıklanacağı bilgisine ulaşıldı.

Bir dönemin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nün Fikret'i ve Kadın dizisinin Hatice'si olarak hafızalara kazınan Olağan Şüpheliler'in başrol oyuncularından Bennu Yıldırımlar bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Yetenekli oyuncu Ceren Moray ise Avlu dizisinde Azra'yı canlandırırken Öğretmen'de Zeynep karakteri ile karşımıza çıkmıştı.

Öte yandan yeni dizinin diğer başrol kadın oyucusu Yasemin Allen ise yayın hayatı kısa süren İyi Günde Kötü Günde dizisinde Melis karakteri ile ekranlarda yer almıştı.