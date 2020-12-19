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  • Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım: İnsan karar verdiği zaman kapılıp gidiyordu
19 Aralık 2020 Cumartesi 06:16 | Son Güncelleme:

Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım: İnsan karar verdiği zaman kapılıp gidiyordu

Tuba Büyüküstün'den kafaları karıştıran paylaşım: İnsan karar verdiği zaman kapılıp gidiyordu

Tuba Büyüküstün'den taze haberler var! Sevenlerini ilgisiz bırakmayan ünlü ismin sosyal medyadan güzelliği ve tarzını konuşturduğu yeni pozları hayranları tarafından adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Başarılı oyuncunun paylaşımına alıntıladığı, "İnsan bir şeye karar verdiği zaman aklına gelmeyen bir yere doğru şiddetli bir akıntıya doğru kapılıp gidiyordu" notu ise dikkat çekti ve kafalarda soru işareti uyandırdı.

Yer aldığı projeler ve güzelliği ile her daim magazinde kendine yer edinen Tuba Büyüküstün verdiği pozlarla gündemde kalmaya devam ediyor. 

Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz başarılı oyuncu sevenleri ile sosyal medyadan etkileşim halinde diyebiliriz. Güzel oyuncunun Instagram hesabından servis ettiği bizim de çok beğendiğimiz o pozları işte karşınızda...

Ünlü oyuncu verdiği pozlarını Simyacı'dan yaptığı şu alıntı ile paylaşarak hayranlarında büyük bir merak uyandırdı:

Bir şeye karar vermek, başlangıçtan başka bir şey değildir. İnsan bir şeye karar verdiği zaman, karar verdiği sırada hiç öngörmediği, düşünde bile aklına gelmeyen bir yere doğru şiddetli bir akıntıya doğru kapılıp gidiyordu. 

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