Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz'dan ikinci çocuk açıklaması: İstiyoruz

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evli olan ve Vina isminde kızı bulunan Müge Boz, ikinci çocuğu istediklerini söyledi. “Biz Vina’nın cinsiyetini öğrenmedik. Kız ya da erkek benim için fark etmiyor. İkisini de çok istiyorum. İkincisinin de cinsiyetini öğrenmem” dedi. Yayında uzaylılardan korktuğunu itiraf eden Boz, bu korkusunu bir ara eşine de bulaştırdığını açıkladı.