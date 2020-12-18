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  • Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz'dan ikinci çocuk açıklaması: İstiyoruz
18 Aralık 2020 Cuma 21:01 | Son Güncelleme:

Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz'dan ikinci çocuk açıklaması: İstiyoruz

Caner Erdeniz ile evli olan Müge Boz'dan ikinci çocuk açıklaması: İstiyoruz

Oyuncu Müge Boz, ‘Mert Vidinli'yle Sıkıştıran Sorular' programına katıldı.

Basketbolcu Caner Erdeniz ile evli olan ve Vina isminde kızı bulunan Müge Boz, ikinci çocuğu istediklerini söyledi. “Biz Vina’nın cinsiyetini öğrenmedik. Kız ya da erkek benim için fark etmiyor. İkisini de çok istiyorum. İkincisinin de cinsiyetini öğrenmem” dedi. Yayında uzaylılardan korktuğunu itiraf eden Boz, bu korkusunu bir ara eşine de bulaştırdığını açıkladı.

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