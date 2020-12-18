O Ses Türkiye jürisi yılbaşında ünlülere dönecek

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğuna Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve yeniden kadroya dahil olan Ebru Gündeş oturacak. Yayında ünlü isimler yarışacak.