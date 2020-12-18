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18 Aralık 2020 Cuma 20:40 | Son Güncelleme:

O Ses Türkiye jürisi yılbaşında ünlülere dönecek

O Ses Türkiye jürisi yılbaşında ünlülere dönecek

Geçen Ekim ayında ekrana gelmesi planlanan ancak ‘MasterChef Türkiye'nin reyting oranlarının yüksek olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen ‘O Ses Türkiye', yılbaşı akşamı ekrana gelecek.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğuna Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve yeniden kadroya dahil olan Ebru Gündeş oturacak. Yayında ünlü isimler yarışacak. 

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