26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:28 | Son Güncelleme:
Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ile Sefirin Kızı'nda rol alan Uraz Kaygılaroğlu açıkladı! 'Bölümleri stokladık'
Neslihan Atagül ve Engin Akyürek ile ‘Sefirin Kızı' adlı dizide rol olan Uraz Kaygılaroğlu, bir markanın davetinde ev sahipliği yaptı.
Etkinlikte diziyle ilgili konuşan oyuncu yapımın çekimlerine geçen haziran ayında başladıklarını söyledi. İki ay süresince stok yaptıklarını belirten Kaygılaroğlu, “Eylül itibarıyla tekrar çekimlere başlayacağız. Dizimiz gayet güzel gidiyor” dedi.