Emine Ün eskisi gibi değil!

Normalleşmeye dönülmesi sonrasında oyunların azda olsa sahnelenmeye başlamasından dolayı bir nebze de olsa mutlu olduklarını dile getiren Ün, "Çoğu tiyatro sahnesi pandemiden dolayı şu sıralar kapalı. Bizde az da olsa tedbirlere, uyarılara ve kurallara uyarak bazı sahnelerde oyunlarımızı oynamaya devam ediyoruz" dedi.