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26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:50 | Son Güncelleme:

Emine Ün eskisi gibi değil!

Emine Ün eskisi gibi değil!

Tiyatro sahnelerinde ve müzikal oyunlarda oyunculuk kariyerine devam eden Emine Ün, yaşanan bu olumsuz süreçten en çok etkilenen isimlerden olduklarını söyledi.

Normalleşmeye dönülmesi sonrasında oyunların azda olsa sahnelenmeye başlamasından dolayı bir nebze de olsa mutlu olduklarını dile getiren Ün, "Çoğu tiyatro sahnesi pandemiden dolayı şu sıralar kapalı. Bizde az da olsa tedbirlere, uyarılara ve kurallara uyarak bazı sahnelerde oyunlarımızı oynamaya devam ediyoruz" dedi.

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