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  3. Hazal Kaya'nın Hindistan'da Adını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye dizileri ile 71 milyon mutluluğu
26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:02 | Son Güncelleme:

Hazal Kaya'nın Hindistan'da Adını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye dizileri ile 71 milyon mutluluğu

Hazal Kaya'nın Hindistan'da Adını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye dizileri ile 71 milyon mutluluğu

Yeni yayın döneminde sinemada rol almaya hazırlanan Hazal Kaya, Hindistan'da zirveye oturdu.

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Bizim Hikaye’ dizileri, ülkenin ücretli dijital platformu MX Player’da en üst sıraya yerleşti. Özellikle ‘Bizim Hikaye’ dizisi, 350 milyon abonesi olan dijital platformda 71 milyon kişi tarafından izlendi. Kaya bu başarı karşısında şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Dizinin afişini paylaşan oyuncu, Hindistanlı fanlarına teşekkür etti. 

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