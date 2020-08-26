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  • Alişan'ın hamile eşi Buse Varol bu kez beslenme konusunda daha temkinli!
26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:17 | Son Güncelleme:

Alişan'ın hamile eşi Buse Varol bu kez beslenme konusunda daha temkinli!

Alişan'ın hamile eşi Buse Varol bu kez beslenme konusunda daha temkinli!

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, Mothers Life dergisine kapak oldu.

Kız bebek bekleyen Varol, beslenmesine dikkat ettiğini söyleyerek “Burak’a hamileyken tam 32 kilo almıştım. Ne bulduysam yedim, bu hamileliğimde henüz 1 kilo bile almadım. Dikkat ediyorum. Ekmek yemiyorum. Daha protein ağırlıklı ve sağlıklı şeyler yiyorum” dedi. Doğum sonrası setlere geri döneceğini söyleyen Varol, “Kafamda projeler var tabii, gelen bir kaç dizi ve program oldu. Ama araya pandemi girdi, doğumdan sonraki zamanda gelen teklifleri değerlendireceğim” dedi. 

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