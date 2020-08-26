26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:12 | Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın rötarlı tekne tatili
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, koronavirüs nedeniyle tatiline gecikmeli başladı.
Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray, bu yıl kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer’le Bodrum’da tatil yapmaya karar verdi. Sanatçı Bodrum’da günlüğü 12 bin liraya bir aylık yat kiraladı. Bir aylık tatil için 312 bin lira ödeyen Şoray’ın Bodrum’dan başlayan mavi yolcuğu Fethiye’ye kadar uzanacağı öğrenildi.