Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşındadır? Mustafa Mert Koç O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 sahnesinde!

O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 konukları arasında yer alan Mustafa Mert Koç hakkında araştırmalar hız kazandı. Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşındadır? Mustafa Mert Koç nerelidir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Mustafa Mert Koç, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Genç oyuncu üniversite eğitimini siyasal bilgiler bölümünde tamamladı. İşte hakkında tüm merak edilenler...

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Mustafa Mert Koç, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Genç oyuncu üniversite eğitimini siyasal bilgiler bölümünde tamamladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yapımcıların ve yönetmenlerin de dikkatini çeken Mustafa Mert Koç, Yeter adlı dizide asistan Mert karakterini canlandırdı.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde hayat verdiği Onur karakteriyle hayran kitlesini genişleten Mustafa Mert Koç, oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti. Oyuncu Şahin Tepesi dizisinde rol aldı.

Mustafa Mert Koç, TRT'in yeni dizisi Benim Adım Melek dizisinin kadrosunda yer alıyor.

MUSTAFA MERT KOÇ'UN ROL ALDIĞI DİZİLER

2018 – Şahin Tepesi (Cem Özden) (TV Dizisi)

2017 – Organik Aşk (Bülent) (Sinema Filmi)

2017 – Ketenpere (Trafik Polisi) (Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Mert) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Mert) (TV Dizisi)

2014 – Kolpaçino 3. Devre (Mert (Kral)) (Sinema Filmi)

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