12 Kasım 2020 Perşembe 23:28 | Son Güncelleme:
Muazzez Ersoy'dan flaş hamle... Kebapçıya polisli operasyon
Muazzez Ersoy, yıllar önce "isim hakkı üzerinden" sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı Muazzez Ersoy & Şenol Kolcuoğlu Restoran'daki ortaklarıyla "Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı" nedeniyle mahkemelik olmuştu.
Muazzez Ersoy'un avukatları önceki gün polis eşliğinde restorana giderek tabelaları indirip, Muazzez Ersoy'un isminin üzerinde basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydular.
Muazzez Ersoy, "Söz konusu işletme, aramızdaki sözleşmeye rağmen, izinsiz ve haksız yere restorandaki her yere ismimi bastırdı. Mahkeme kararıyla haksız kullanılan isim ve markam tümüyle kaldırıldı" dedi.