Muazzez Ersoy'dan flaş hamle... Kebapçıya polisli operasyon

Muazzez Ersoy'un avukatları önceki gün polis eşliğinde restorana giderek tabelaları indirip, Muazzez Ersoy'un isminin üzerinde basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydular.

Muazzez Ersoy, "Söz konusu işletme, aramızdaki sözleşmeye rağmen, izinsiz ve haksız yere restorandaki her yere ismimi bastırdı. Mahkeme kararıyla haksız kullanılan isim ve markam tümüyle kaldırıldı" dedi.



Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez'den 'Kemal Sunal' açıklaması: Tosun Paşa 2'yi çekmek istiyordu

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den Kenyalı Mutano'ya yardım eli

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez 'tek sermayem' dedi ve ekledi: Samimiyetle yapıyorum