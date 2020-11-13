Gönül Dağı'ndan flaş gelişme... Koronavirüs vakaları ile anılan diziden müjdeli haber geldi

Ekran hayatına TRT 1'de başlayan ilgiyle izlenen Gönül Dağı'ndan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide geçen hafta 39 koronavirüs vakası tespit edilmişti. Bu olumsuz durum nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yayın akışının sekteye uğrayacağı düşünülmüştü.

tv100'ün haberine göre, Gönül Dağı dizisinin teknik ekibinde pozitifli hasta sayısının 5'e düştüğü açıklandı. Dizide Düğüncü Muammer'e hayat veren başarılı oyuncu Ali Düşenkalkar'ın ise koronavirüsü hafif atlattığı belirtildi. Tekrar test yaptıracak olan oyuncunun akıbeti ise belirsizliğini korumakta. Genel olarak dizi ekibinin karantina sürecini tamamlayıp 3 gün sonra sete çıkacağı öğrenildi.

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin ise, koronavirüse yakalanıp iyileştiği biliniyor. Oyuncu, "Testimin sonucu negatif çıktı. 11 gün süren karantinam sona erdi. Maske, mesafe, hijyen kurallarına lütfen dikkat edin" yazarak sosyal medya hesabından takipçilerini uyarılarda bulunmuştu.

Stok bölümlerle ilerlediği öğrenilen dizinin yayın akışında bir aksama olmayacağı ve yeni bölümünün cumartesi günü ekranlarda olacağı müjdesi geldi.

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