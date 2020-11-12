12 Kasım 2020 Perşembe 23:35 | Son Güncelleme:
Gülben Ergen ile Mustafa Sandal 9 yıl sonra yeniden bir araya geldi
Şıkır Şıkır şarkısı nedeniyle mahkemelik olup barışan ünlü şarkıcılar Gülben Ergen ile Mustafa Sandal yeni bir proje için tekrar bir araya geldi.
2011 yılında seslendirdikleri ‘Şıkır Şıkır’ parçası nedeniyle mahkemelik olan sonrasında barışan Gülben Ergen ile Mustafa Sandal, tekrardan bir araya geldi. 9 yıl aradan sonra yeniden müzik işbirliğine giren iki ünlü isim, sosyal medya hesaplarından video çekip, takipçileriyle paylaştı. Yeniden düet yapacakları öğrenilen ikili, proje hakkında konuşmaktan kaçındı.