Gülben Ergen ile Mustafa Sandal 9 yıl sonra yeniden bir araya geldi

2011 yılında seslendirdikleri ‘Şıkır Şıkır’ parçası nedeniyle mahkemelik olan sonrasında barışan Gülben Ergen ile Mustafa Sandal, tekrardan bir araya geldi. 9 yıl aradan sonra yeniden müzik işbirliğine giren iki ünlü isim, sosyal medya hesaplarından video çekip, takipçileriyle paylaştı. Yeniden düet yapacakları öğrenilen ikili, proje hakkında konuşmaktan kaçındı.