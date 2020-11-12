Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez'den 'Kemal Sunal' açıklaması: Tosun Paşa 2'yi çekmek istiyordu

Türk Sineması’nın klasiklerinden ‘Hababam Sınıfı’, ‘Süt Kardeşler’ ve ‘Canım Kardeşim’ filmlerinin yönetmeni Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, usta komedyen Kemal Sunal’ın doğum gününde aralarında geçen bir diyaloğu anlattı.

Ertem Eğilmez’in 1969 yılında vefat ettiği dönemlerde Kemal Sunal’ın kendisini evine davet ettiğini söyleyen Eğilmez, “Bir gün beni çağırdı, gittim yanına. Babam yeni vefat etmişti. ‘Hayatımda en sevdiğim filmim ‘Tosun Paşa’ filmi. Acaba Kartal Tibet yaşıyorken 2’incisini çeksek mi?’ dedi. 24 yaşındaydım, param yoktu, kaldı öyle. Hayat işte!” şeklinde konuştu. Komedyenler Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz da Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden ‘Tosun Paşa’yı yeniden çekmek için Arzu Film’e başvurmuştu. Ancak iki oyuncu da ‘Hayır’ yanıtını almıştı.

1976 yapımı ‘Tosun Paşa’ filminin yönetmenliğini Kartal Tibet yaptı.

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