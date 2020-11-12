Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez 'tek sermayem' dedi ve ekledi: Samimiyetle yapıyorum

‘Suyuna Sahip Çık’ adlı sosyal sorumluluk projesinde rol alan Taner Ölmez, Kuyucuk projesinin yüzü olduktan sonra yastığa başını rahat koyduğunu ifade etti. Bir oyuncunun hayatında anlamlı işler yapması gerektiğini düşünen Ölmez, “Oyunculuk bir adım yukarı çıkıp bir şeyler anlatma meselesi. Bize ve geleceğimize iyi gelecek projelerde olmamız gerekiyor. Ben işimi samimiyetle yapıyorum. Tek sermayem de bu. Medyatik gücümüzü iyi şekilde kullanmak istiyorum. Rol modeller olabiliriz” dedi.

‘Mucize Doktor’ dizisinde oynayan Taner Ölmez, Brand Week İstanbul’un üçüncü gününde su meselesinin tartışıldığı oturuma katıldı.

