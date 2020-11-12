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  • Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den Kenyalı Mutano'ya yardım eli
12 Kasım 2020 Perşembe 22:59 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den Kenyalı Mutano'ya yardım eli

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den Kenyalı Mutano'ya yardım eli

Sosyal medya hesabını yardıma muhtaç kişiler için kullanan oyuncu Eda Ece, bu kez Kenya'ya yardım eli uzattı.

Mutano isimli bir çocuğun ‘Thank you Eda Ece’ yazısının önünde poz vermesini paylaşan oyuncu, hassasiyetini ve duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu. Mutano’ya “Her zaman senin için burdayım” diyen Ece, ‘’Mutano’nun içecek suyu, giyecek elbisesi yoktu. Ben artık onun yanındayım, ama daha çok insan var, siz de olun lütfen” dedi. 

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