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  • 39 kişinin koronavirüse yakalandığı Gönül Dağı dizisinden müjdeli haber
13 Kasım 2020 Cuma 00:38 | Son Güncelleme:

39 kişinin koronavirüse yakalandığı Gönül Dağı dizisinden müjdeli haber

39 kişinin koronavirüse yakalandığı Gönül Dağı dizisinden müjdeli haber

TRT 1 ekranında yer alan sevilen dizi 'Gönül Dağı' dizisinden sevindiren haber... Geçen hafta Gönül Dağı setinde ortaya çıkan koronavirüs vakaları dizinin akıbeti konusunda merak uyandırmıştı. Çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölümü hakkında yeni bilgiler geldi. Stok bölümlerinin olduğu öğrenilen Gönül Dağı dizisi yeni bölümü ile cumartesi günü seyirci ile buluşacak. Sevindiren bir diğer haber ise set ekibindeki pozitif olan vaka sayılarındaki düşüş oldu.

Ekran hayatına TRT 1'de başlayan ilgiyle izlenen Gönül Dağı'ndan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sevilen dizide geçen hafta 39 koronavirüs vakası tespit edilmişti. Bu olumsuz durum nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yayın akışının sekteye uğrayacağı düşünülmüştü.

tv100'ün haberine göre, Gönül Dağı dizisinin teknik ekibinde pozitifli hasta sayısının 5'e düştüğü açıklandı. Dizide Düğüncü Muammer'e hayat veren başarılı oyuncu Ali Düşenkalkar'ın ise koronavirüsü hafif atlattığı belirtildi. Tekrar test yaptıracak olan oyuncunun akıbeti ise belirsizliğini korumakta. Genel olarak dizi ekibinin karantina sürecini tamamlayıp 3 gün sonra sete çıkacağı öğrenildi.

Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin ise, koronavirüse yakalanıp iyileştiği biliniyor. Oyuncu, "Testimin sonucu negatif çıktı. 11 gün süren karantinam sona erdi. Maske, mesafe, hijyen kurallarına lütfen dikkat edin" yazarak sosyal medya hesabından takipçilerini uyarılarda bulunmuştu. 

Stok bölümlerle ilerlediği öğrenilen dizinin yayın akışında bir aksama olmayacağı ve yeni bölümünün cumartesi günü ekranlarda olacağı müjdesi geldi.

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