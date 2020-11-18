MasterChef'te yaşanan kriz çözüldü! Acun Ilıcalı elenenleri ifşalayan köstebeği buldu

MasterChef’te yaşanan kriz çözüldü! Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüriliğini üstlendiği MasterChef yarışma programı 4 sezondur yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmanın son haftalarında Acun Ilıcalı’nın ekibinden bir isim eleme öncesi MasterChef’e veda eden yarışmacıları sosyal medyada gizli bir kimlikle ifşalıyordu. Acun Ilıcalı ifşalayan ismi buldu.



MasterChef Türkiye'de bir süredir elenen isimler bir hafta önce sızdırılıyordu. Bu durum yarışmanın reytinglerini düşürmeye başlamıştı ki, Acun Ilıcalı ve ekibi adeta bir dedektif gibi çalışarak ifşacıyı tespit etmeyi başardı.

Acun Ilıcalı ve ekibi, kendi içlerinde bir köstebek tespit edemeyince 'yemleme' stratejisi uygulamaya karar verdi. Geçtiğimiz haftalarda fazla önlem alınmadan fısıltılar yayılmaya başladı. İfşacı aldığı ismi yine sosyal medyadan yaydı ancak bu kez her şey Ilıcalı'nın istediği gibi oldu.

Sosyal medyada yayınlanan isim yarışmadan elenmediği gibi büyük de başarı yakaladı. Elenen isim farklı çıkınca herkesin ifşacıya olan güveni de sona erdi.

Son haftalarda sürekli yarışmadan bilgi sızmasına Acun Ilıcalı daha fazla kayıtısız kalamadı ve Masterchef'teli 'köstebeği' buldu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen Acun Ilıcalı'nın ifşacı hakkında gereğini yaptığı da gelen iddialar arasında.

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