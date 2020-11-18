Bir Başkadır'ın Gülbin'i Tülin Özen'in yıllar önce oynadığı o sahne hafızalardan silinmiyor!

Tülin Özen Netflix’in Bir Başkadır dizisinde canlandırdığı Gülbin karakteriyle son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Yapımcılığını Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği Bir Başkadır dizisi 8 bölümden oluşuyor. Öykü Karayel, Fatih Artman, Nesrin Cavadzade gibi isimlerin yer aldığı dizide Tülin Özen performansıyla dikkatlerden kaçmadı.



Tülin Özen’in 2008 yılında oynadığı Süt filmindeki bir sahne ise yıllar boyunca hafızalardan hiç silinmedi. Süt filmi bir kadının ayaklarından bağlanıp ters çevrilerek ağzından yılan çıkarıldığı çarpıcı bir sahneyle başlıyor. Tülin Özen’de midesine yılan kaçan ve ayaklarından bağlanıp ağaca ters olarak asılan kadını canlandırıyor.

Verdiği bir röportajda bu çarpıcı sahne ile ilgili açıklamalarda bulunan Tülin Özen: “Semih Bey'in 'Süt' filminde ağzımdan yılan çıkardım. İlk önce yılanı bir torbaya koyduk ve öyle yaptık ama yılan o şekilde sıkıştı. Çıkıp hareket etmesi gerekiyordu hayvancığın. Torbanın içinden çıkmadı, dolayısıyla bende yılanı doğrudan ağzıma aldım. Çekim yapılacak, sen rolü kabul etmişsin, o andan itibaren sahneyi kabul etmeme gibi bir lüksümüz yok. Öyle bir motivasyonumuz da yok. Çok müthiş bir an değildi benim için. O yılan hareket edecek mi etmeyecek mi, ağzınızın içinde bir yılan olduğunu düşünene kadar bir milyon tane şey düşünüyorsunuz” ifadelerine yer verdi.