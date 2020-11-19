Menajerimi Ara dizisinde Ahsen Eroğlu krizi! Kovulacak...

Pazar akşamları Star Tv’de yayınlanan Menajerimi Ara dizisi koronavirüs engeline takıldı. Ay yapım imzalı dizi bu sezonun en çok beğenilen yapımları arasında yer alıyor. Dizinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu’nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması çekimleri durdurdu. Eroğlu ile birlikte dizide çaycıyı oynayan Bedir Bedir’in de virüsü kaptığı konuşuluyor.



Bir süre çekimlerine ara verilen dizide önce Peride karakterini oynayan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’nun koronavirüse yakalandığı duyulmuştu. Şamlıoğlu da sosyal medyadan bir açıklama yaparak hayranlarına ve sevenlerine durumu doğrulamış ve iyi olduğunu, tedavi gördüğünü söylemişti.

Ardından Deniz Can Aktaş’ın koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü, durumunun iyi olduğu medyaya yansıdı. Dizinin yapımcısı Ay Yapım tarafından ise sosyal medyada isim verilmeden setteki koronavirüs vakaları doğrulanmıştı.

DİCLE KOVULACAK!

Dizide hemen hemen her sahnede olan ve vazgeçilmez bir karakter olan Dicle’nin yokluğu adeta bir kriz yarattı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Feris (Canan Ergüder) Dicle karakterini bir nedenle kovacak. Böylece Ahsen Eroğlu iyileşene kadar bu hikaye sürdürülecek. Dicle’nin yerine de yeni bir asistan alınacağı ifade edilmekte. O yeni asistanı da Ayşe Köksal oynayacak. Ahsen Eroğlu da iyileştikten sonra yeniden sete dönecek.