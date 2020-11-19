MasterChef'te yarışmacılara büyük sürpriz! Suna, Ekin ve Güzide MasterChef'e geliyor

MasterChef Türkiye'de 14. hafta heyecanla devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. 1. dokunulmazlık oyununda yapılacak menüyü kaptanlar düellosunu kazanan Barbaros belirleyecek. Yapılan yemeklerin değerlendirmesini ise MasterChef Türkiye'nin geçen sezon yarışmacılarından Suna, Ekin ve Güzide yapacak.

MASTERCHEF'TE BÜYÜK SÜRPRİZ

Bu akşam MasterChef'te yapılan yemeklerin değerlendirmesini MasterChef Türkiye'nin geçen sezon yarışmacılarından Suna, Ekin ve Güzide yapacak. Bu üç ismin vereceği oylar ise dokunulmazlık oyununu kazanan takımı belirleyecek. Şimdiden ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak merak ediliyor.





MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının çok sevilen ve büyük ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan ve rekabet artarak devam ediyor. MasterChef'te bu hafta takımlar, haftanın ilk takım oyununda karşılaştı. Ödül oyunu ilk turunda takım olarak yarışıldı ve takımlardan dört çeşit köfte istendi.

Süre sonunda şefler, hangi takımın kazandığını açıkladı. İkinci tura geçen takımın yarışmacıları ise kapalı olan tropikal beş meyveden seçim yaptılar. Seçtikleri meyveler ile yaratıcı bir tatlı yaptı. Şefler, tadım sonrasında gecenin en iyi tatlısını yani 25 bin liralık ödülü kazanan yarışmacıyı açıkladı.

45 dakikalık sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve finale Barbaros, Sefa ve Ebru kaldı. Yeniden değerlendirme yapan şefler Barbaros'un üçüncü olduğunu duyurdu. Sefa ikinci olurken Ebru, MasterChef'te 25 bin TL'nin sahibi oldu.

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