MasterChef Ekin kimdir? MasterChef Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli?

MasterChef Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli? soruları MasterChef izleyicileri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz senenin başarılı yarışmacılarından Ekin Eylem Ulaş, bu akşam MasterChef 2020 yarışmacılarının yemeklerini tadacak 3 kişiden biri olarak programa konuk olarak katılıyor. Ekin, 13 senedir aşçı son 2 senedir de Executive Chef olarak görev alıyor.

MASTERCHEF EKİN KİMDİR?

MasterChef’in sevilen yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş 1988 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Ekin Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. 2007 yılından beri aşçılık yaptığını söyleyen Ulaş, koyu bir Fenerbahçe taraftarı.

Yarışmada final haftasına kadar gelen Ulaş ilk 4’e kalmayı başardı. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı herkesin beğenisini kazandı.