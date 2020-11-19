MasterChef Suna Aydın, bu akşam MasterChef 2020'ye konuk olarak katılıyor. Bu akşam oynanacak dokunulmazlık yarışında takımların yemeklerini şefler değil eski sezon yarışmacıları puanlayacak. Tadım yapacak isimler arasında MasterChef Suna Aydın da yer alıyor. Peki, MasterChef Suna kimdir? MasterChef Suna Aydın kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. 1Mutfak sanatlari akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık okudu. Okulu iyi bir dereceyle tamamladıktan sonra sektöre atıldı ve en iyi işletmecilerde çalışma fırsatı buldu. Mesleği iyi öğrenmek ve pekiştirmek adına kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi çeşitli restoranlarda şef, koordinatorluk, danışmanlık gibi görevlerde bulunduç. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı var. 10 yaşında Batın adında 1 oğlu olan Suna Aydın, aynı zamanda ailesine ait işletmelerinde menü danışmanlıklarını halen yapmaktadır.

34 yaşında olan Suna Aydın MasterChef Türkiye yarışmasının başlarında 'hem izleyicilerin hem de yarışmacıların benden öğreneceği çok şey var' diyerek yemek konusunda iddialı olduğunu belirtmişti.

Başarılı yarışmacı Suna, Yasin, Kıvanç ve Batuhan ile eleme oyununa kalarak elenmişti.