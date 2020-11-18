Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları 'Patron Bebek' Fikret Ali bir yaşında

Mutlu yuvalarını oğulları ile taçlandıran Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, aile fotoğraflarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Ünlü çift bir yaşına basan oğulları için doğum günü düzenledi ve bu özel anılarını sosyal medya hesaplarından sevenleri ile paylaştı.



Ünlü çift, Fikret Ali'nin doğum günü partisindeki o keyifli anları sosyal medyada yayımlayarak "İyi ki doğdun kalbim" notunu düştü.

'Patron Bebek' temalı partide Fikret Ali'nin çizgi film karakterine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Baba-oğul benzerliğine vurgu yapılan fotoğraflara sosyal medya kullanıcılarından, Ali Atay'ı doğuran Hazal Kaya doğum günü yapmış, Ali Atay copy paste, yeniden doğmuş sanki şeklinde esprili yorumlar geldi.

Yakın arkadaş olan ünlü babalar Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil, oğullarıyla birlikte keyifli bir gün geçirmişti. Fikret Ali'nin babası Ali Atay'a benzerliği ile gündem olan fotoğraf karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Öte yandan Hazal Kaya doğum yaptıktan sonra uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı. Güzel oyuncu, Netflix için hazırlanan Kaya Pera Palas adlı yeni dizide başrol oynayacak.