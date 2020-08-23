MasterChef'te dün eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları kimler?

MasterChef eleme adayları kesinleşti. 22 Ağustos tarihli bölümde takım dokunulmazlığı Mavi takım tarafından kazanıldı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Serhat oldu. Serhat eleme adayı olarak bir yarışmacı belirledi ve ardından takım içerisinde oylama yapıldı. Böylelikle MasterChef eleme adayları belirlenmiş oldu.

22 AĞUSTOS 2020 MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım, kendi içerisinde bireysel dokunulmaz oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Serhat oldu ve eleme adayı olarak bir yarışmacının ismini söyledi. Ayyüce eleme adayları arasına böylelikle katılmış oldu.

Ardından Kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci eleme adayını belirlemek için oylama yaptılar. Uğur ve Duygu eşit oy aldığı için takım kaptanı olan Ayyüce eleme adayını belirlemesi için görevlendirildi. Ayyüce'nin seçtiği eleme adayı ise Duygu oldu.

MASTERCHEF 2020 ELEME ADAYLARI

23 Ağustos Pazar akşamı belirlenecek olan elenen yarışmacı için eleme adayı olarak seçilen 6 isim bu hafta şu şekilde oldu;

Celal Sedat Esra Eray Ayyüce Duygu

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