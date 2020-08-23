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  3. 22 Ağustos MasterChef dokunulmazlık kazanan isim kim? MasterChef'te dün bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
23 Ağustos 2020 Pazar 09:29 | Son Güncelleme:

22 Ağustos MasterChef dokunulmazlık kazanan isim kim? MasterChef'te dün bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

22 Ağustos MasterChef dokunulmazlık kazanan isim kim" MasterChef'te dün bireysel dokunulmazlığı kim kazandı"

MasterChef'in 22 Ağustos tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu geceye damgasını vurdu. Takım dokunulmazlığını kazanan Mavi takım, eleme potasından kurtulurken, Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Jüri üyeleri, yarışmacılardan incir ana maddesiyle yaratıcı bir tarif istediler. MasterChef bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı olmaktan kurtuldu ve aday olması için bir isim söyledi.

Masterchef'te bireysel dokunulmazlık oyunu bu kez dün dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım ile oynandı. Yarışmanın 22 Ağustos tarihli bölümünde ilk dış çekim yapıldı ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takım dokunulmazlığı Mavi takımın oldu. Bireysel dokunulmazlık için yarışmacılardan incir ana maddesiyle yaratıcı bir tarif yapmaları istendi.

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MasterChef bireysel dokunulmazlık kazanan isim Serhat oldu.

Jüri üyeleri tüm yarışmacıların yemeklerini çok beğendiklerini fakat sıralama yapma mecburiyetinden dolayı az farkla birinciyi belirlediklerini söylediler.

Yarışmacılar dokunulmazlığı almak için, incirin ön planda olduğu bir tarif hazırladılar.

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