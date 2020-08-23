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  3. MasterChef'te dün takım dokunulmazlığı kimin oldu? 22 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyunu kazanan takım
23 Ağustos 2020 Pazar 09:27 | Son Güncelleme:

MasterChef'te dün takım dokunulmazlığı kimin oldu? 22 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyunu kazanan takım

MasterChef'te dün takım dokunulmazlığı kimin oldu" 22 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyunu kazanan takım

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı sürüyor. Yarışmanın 22 Ağustos tarihli bölümünde takımlar; Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, doktorlardan oluşan 9 kişilik bir tadım ekibine servis yaptılar. Verilen menüyü en doğru şekilde yapan takım dokunulmazlığı aldı ve eleme adayı çıkarmadı.

MasterChef'in 22 Ağustos tarihli bölümünde takımlar dokunulmazlık için yarıştılar. Bu bölümde MasterChef ekibi çekimleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmacıların dokunulmazlık için hazırladıkları menüyü hastane doktorlarından oluşan 9 kişilik bir tadım ekibi değerlendirdi. Menüsü en çok beğenilen takım dokunulmazlığı da elde etti.

22 AĞUSTOS MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİMİN OLDU?

MasterChef'te takım dokunulmazlığını kazanan takım Mavi takım oldu.

Mavi takım sağlık çalışanlarından oluşan 9 kişilik ekibin tadımı neticesinde; zeytinyağlı tabağı, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan menünün tamamında en çok beğenilen oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

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