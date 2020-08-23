MasterChef'te dün takım dokunulmazlığı kimin oldu? 22 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyunu kazanan takım

MasterChef'in 22 Ağustos tarihli bölümünde takımlar dokunulmazlık için yarıştılar. Bu bölümde MasterChef ekibi çekimleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmacıların dokunulmazlık için hazırladıkları menüyü hastane doktorlarından oluşan 9 kişilik bir tadım ekibi değerlendirdi. Menüsü en çok beğenilen takım dokunulmazlığı da elde etti.

22 AĞUSTOS MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KİMİN OLDU?

MasterChef'te takım dokunulmazlığını kazanan takım Mavi takım oldu.

Mavi takım sağlık çalışanlarından oluşan 9 kişilik ekibin tadımı neticesinde; zeytinyağlı tabağı, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan menünün tamamında en çok beğenilen oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef eleme adayları: 22 Ağustos 2020 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Keçi Peynirli Ispanak Salatası tarifi: Ispanak Salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ne zaman açıldı? MasterChef'in çekildiği Çam ve Sakura Hastanesi nerede?

MasterChef Özgül kaç yaşında? MasterChef 2020 yarışmacısı Özgül Coşar kimdir?

MasterChef 2020 yarışmacısı Uğur nereli, kaç yaşında? MasterChef Uğur Yılmaz kimdir?