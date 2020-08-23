Ispanak Salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? MasterChef Keçi Peynirli Ispanak Salatası tarifi

MasterChef'in 22 Ağustos tarihli bölümünde şefler, yarışmacılardan Keçi Peynirli Ispanak Salatası tarifi yapmalarını istediler. Bu bölümde MasterChef ekibi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dokunulmazlık için yarışıyorlar. Keçi Peynirli Ispanak Salatası tarifinin de olduğu yemek listesi 9 kişilik bir doktor ekibine tattırılacak.

KEÇİ PEYNİRLİ ISPANAK SALATASI MALZEMELERİ

8 dal taze kekik 6 çorba kaşığı sızma zeytinyağı 200 gr keçi peyniri 200 gr kuzu ıspanak 2 çay kaşığı üzüm sirkesi 1 çay kaşığı hardal 1 yumurta sarısı Tuz, karabiber

KEÇİ PEYNİRLİ ISPANAK SALATASI NASIL YAPILIR?

Ispanakların yapraklarını saplarından ayırıp yıkayın. Taze kekikleri yıkayıp süzün. 4 dal kekiği 2 çorba kaşığı zeytinyağıyla bir kaba alın. Keçi peynirini dilimleyip kekikli yağın içinde 4 saat bekletin.

Kalan taze kekikleri kıyıp hardal, sirke ve yumurta sarısı ile karıştırın. Kalan zeytinyağını azar azar ekleyip çırpın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Keçi peynirini beklettiğiniz zeytinyağından alın. Zeytinyağını tavada ısıtın. Keçi peynirlerini erimeye başlayıncaya kadar iki taraflı kızartın.

Ispanakları bir kâsede hardallı ve yumurtalı sosla harmanlayıp servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerine kızarmış keçi peyniri dilimlerini yerleştirip bekletmeden servis yapın.