La Casa de Papel'in yıldızı açıkladı! Türk filminde oynadım

Yapımın henüz vizyona girmediğini söyleyen Ituno, “Türkiye’de ‘Grev’ adlı bir filmde oynadım. Çok küçük bir rolüm vardı ama herkesle tanışmak güzel oldu” dedi.



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