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  3. La Casa de Papel'in yıldızı açıkladı! Türk filminde oynadım
11 Haziran 2020 Perşembe 02:28 | Son Güncelleme:

La Casa de Papel'in yıldızı açıkladı! Türk filminde oynadım

La Casa de Papel'in yıldızı açıkladı! Türk filminde oynadım

Fenomen dizi La Casa de Papel'de müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran Itziar Ituno, Türkiye'de film çektiğini söyledi.

Yapımın henüz vizyona girmediğini söyleyen Ituno, “Türkiye’de ‘Grev’ adlı bir filmde oynadım. Çok küçük bir rolüm vardı ama herkesle tanışmak güzel oldu” dedi.

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