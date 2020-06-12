Afili Aşk'ın yıldızı Burcu Özberk'ten imaj değişikliği! Hayranları tanıyamadı...
Afili Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile başrollerini paylaşan Burcu Özberk son paylaşımı ile takipçilerini şaşırttı. İmaj değişikliğine giden Burcu Özberk'i hayranları tanıyamadı. Güzel oyuncunun paylaşımına hayranları binlerce beğeni ve yorum yaptı. İşte Özberk'in yeni imajı...
Güzel oyuncu Burcu Özberk imaj değişikliğine gitti. Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizi geçtiğimiz dönemlerde final yapmış ve izleyicisine veda etmişti. Koronavirüs pandemisinin başladığı döneme denk gelen finalin ardından Burcu Özberk, kendisini eve kapatmış ve karantinada 2,5 aya yakın bir süre kalmıştı.
İmajını da yenilen ünlü oyuncu annesi ve ablasının katkılarıyla saçlarını ördürdü. Afrika örgüsüne benzeyen haliyle dikkat çeken oyuncu, “Anneyle abla örgüsü” notu ile aşağıdaki fotoğrafını yayınladı.
Burcu Özberk’in hayranları yeni imajını bir hayli beğendiklerini belirten yorumlar yaptı.
Oyuncunun güzelliğine yönelik de çok sayıda iltifat mesajı yayınlandı.