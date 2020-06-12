Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay geri dönüyor!

Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakteriyle akıllara kazınan Barış Falay uzun süren aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Netflix’te yayınlanan Call My Agent dizisinin Türkiye uyarlaması “Menajerimi Arayın” dizisinin başrolü Barış Falay oldu. Falay’ın Canan Ergüder ile başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler de yer alacak.



Kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle Ege’ye gittiklerini belirten Barış Falay, yeni iş anlaşması yaptığını da ilk kez açıkladı. “Ben de özledim dönüyorum televizyonlara” diye konuşan oyuncu, yeni rolünün de çok farklı olacağını anlattı.

Genelde projelerinde farklı karakterlere hayat vermeye çaba harcayan Barış Falay, “O tarz bir adam oynamadım. Benim için de değişik bir şey olacak. İyi olacak diye umuyorum” şeklinde konuştu.

Ezel dizisinde birlikte rol aldığı Kenan İmirzalıoğlu’nun yakın arkadaşı olduğunu hatırlatan Barış Falay, tecrübelerini paylaştığını ifade etti.

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