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  3. Barış Arduç yeni imajı ile sosyal medyayı salladı! Takipçileri ikiye bölündü...
12 Haziran 2020 Cuma 19:02 | Son Güncelleme:

Barış Arduç yeni imajı ile sosyal medyayı salladı! Takipçileri ikiye bölündü...

Barış Arduç yeni imajı ile sosyal medyayı salladı! Takipçileri ikiye bölündü...

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç koronavirüs salgın süresi boyunca kaldığı karantinada saçlarını kestirmedi ve imaj değişikliğine gitti. Show Tv ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterini canlandıran Barış Arduç dizi çekimlerinin de araya girmesi nedeniyle ekranlardan ve sosyal medyadan uzaktı. Arduç'un uzun süredir paylaşım yapmadığı Instagram hesabından yaptığı paylaşım takipçilerini şaşırttı.

Ünlü oyuncu Barış Arduç uzun süredir paylaşım yapmadığı sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını yansıtan bir fotoğraf paylaştı. Kiralık Aşk, Kuzgun ve Deliha gibi yapımlarla izleyicileri kendine hayran bırakan Barış Arduç son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterini canlandırıyordu.

Ardıç, yeni imajıyla paylaştığı fotoğrafın altına “Fazla uzattım farkındayım. Merhaba” ifadelerine yer verdi. İşte o poz...

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