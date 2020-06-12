Barış Arduç yeni imajı ile sosyal medyayı salladı! Takipçileri ikiye bölündü...

Ünlü oyuncu Barış Arduç uzun süredir paylaşım yapmadığı sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını yansıtan bir fotoğraf paylaştı. Kiralık Aşk, Kuzgun ve Deliha gibi yapımlarla izleyicileri kendine hayran bırakan Barış Arduç son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterini canlandırıyordu.



Ardıç, yeni imajıyla paylaştığı fotoğrafın altına “Fazla uzattım farkındayım. Merhaba” ifadelerine yer verdi. İşte o poz...