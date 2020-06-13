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  3. Kuaförüm Sensin finalinde ortalık karıştı! Öncü Bilal'i çileden çıkarttı
13 Haziran 2020 Cumartesi 01:12 | Son Güncelleme:

Kuaförüm Sensin finalinde ortalık karıştı! Öncü Bilal'i çileden çıkarttı

Kuaförüm Sensin finalinde ortalık karıştı! Öncü Bilal'i çileden çıkarttı

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin'in 12 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümünde gergin dakikalar yaşandı. Yarışmada Bilal ve Öncü arasında yaşanan tartışmada tansiyon yükseldi. Bilal, modellerin örgüsün Öncü'nün değil de eşi makyöz Özlem'in yapmasına tepki gösterdi.

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin yayınlanan son bölümüyle izleyicileri şaşırttı. Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin’de Bilal ve Öncü arasında yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti.

Bilal, verilen ortak çalışma süresi içinde modellerin saç örgüsünün Öncü’nün değil eşi makyöz Özlem’in yapmasına tepki gösterdi. Bilal’in karşı masanın yanına gitmesi sonrası ise ortalık birbirine girdi.

Özlem’in saç yapmasına isyan eden Bilal ile Öncü arasında sesler yükseldi. Tartışmalara neden olan çalışmaları ile aldıkları puanlar Öncü, Özlem ve Selen’i kurtarmaya yetmedi ve yarışmanın iddialı ekibi haftanın en düşük puanını alarak veda eden takım oldu.

Bilal, Buse ve Selver ise haftanın en yüksek puanını alarak 10 bin liralık ödülü paylaştı.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de! Yarışmaya önümüzdeki haftadan itibaren Bülent Ersoy ve Işıl Reçber katılacak. Program daha da farklı bir şekilde yoluna devam edecek.

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