Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy kimdir? Emin Gürsoy kaç yaşında, nereli?

Kuruluş Osman yeni sezonu ile bu akşam seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu anlata dizide u sezon kadroya Kumral Abdal karakteriyle, Emin Gürsoy'da dahil oldu. Son olarak Kalk Gidelim dizisinde yer alan Emin Gürsoy, Kumral Abdal rolüyle izleyici ile buluşacak. Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy'un biyografisi...

EMİN GÜRSOY KİMDİR?

Emin Gürsoy, 12 Mayıs 1968’de Denizli Güney’de doğdu. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Emin Gürsoy, Antalya ve Van Devlet Tiyatroları’nda çalıştı. İzmit Şehir Tiyatrosu’nda da görev alarak pek çok oyunlarda yer aldı. 2018 yılında 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Sibel filminde Sibel ve Fatma’nın babası karekteri ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

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Türkiye onu Deli Yürek dizisinde Kuşçu karekteriyle tanıdı. Emin Gürsoy, 2007 yılında Genco dizisinde Sefa rolünü oynadı. Bir Yusuf Masalı, Bozkırda Deniz Kabuğu sinema filminde de rol alan Emin Gürsoy, TRT 1’de yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Sefer karekterini canlandırdı.

Emin Gürsoy’un rol aldığı tiyatro oyunları :

2016 - Hıdrellez : Firuze Engin - Van Devlet Tiyatrosu

2013 - Evham : Umut Uğur - (Yönetmen olarak) - Van Devlet Tiyatrosu

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