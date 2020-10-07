Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi kimdir? Kuruluş Osman Ertuğrul Bey Tamer Yiğit kimdir?

Heyecanla beklenen Kuruluş Osman, bu akşam yeni sezona başlıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman'a yeni sezonda birçok genç ve tecrübeli oyuncu dahil oldu. Dizide Ertuğrul Gazi'nin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Tamer Yiğit, Ertuğrul Bey'in yaşlanmış halini canlandıracak.

KURULUŞ OSMAN'UN ERTUĞRUL GAZİ'Sİ TAMER YİĞİT KİMDİR?

Tamer Yiğit Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu 1942-Balıkesir doğumlu sinema sanatçısıdır.İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi.

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1973'te yapyığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

TAMER YİĞİT FİLMLERİ

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007

Satıcı - 1999

Nilgün (2) - 1999

Nilgün - 1999

Kardeşler/ Geschwister - 1997

Dünya Kadınla Güzel - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Acı Zafer - 1994

Mümin ile Kafir - 1992

Yuva - 1990

Gönül Dostları - 1987

Aşkın Kanunu - 1978

Ölüm Yarışı - 1978

Cemal - 1977

Hedefteki Adam - 1977

Kaçaklar - 1977

Yaşamak Güzel Şey - 1977

Zehirli Çiçek - 1977

Çifte Nikah - 1977

Son Tren - 1964

Ve Allah Gençleri Yarattı - 1964

Hayat Kavgası - 1964

Dağlar Bizimdir - 1964

Fedakar Öğretmen - 1964

Günahsız Katiller - 1964

Satılık Kızlar - 1964

Meyhaneci/ Can Düşmanı - 1964

Çalınan Aşk - 1963

Bire On Vardı - 1963

Çapkın Kız - 1963

Sayın Bayan - 1963

Kendini Arayan Adam - 1963

Aşk Tomurcukları - 1963

Yakılacak Kitap 1963

Daima Kalbimdesin - 1962

Atlı Yiğit - 1961