Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi kimdir? Kuruluş Osman Ertuğrul Bey Tamer Yiğit kimdir?
2. sezona bomba gibi dönen Kuruluş Osman bu akşam izleyicileri ile buluşacak. Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Türk sinemasının usta isimlerinden olan Tamer Yiğit de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı. Tamer Yiğit, Ertuğrul Bey'in yaşlanmış halini canlandıracak...
Heyecanla beklenen Kuruluş Osman, bu akşam yeni sezona başlıyor. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman'a yeni sezonda birçok genç ve tecrübeli oyuncu dahil oldu. Dizide Ertuğrul Gazi'nin kim olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Tamer Yiğit, Ertuğrul Bey'in yaşlanmış halini canlandıracak.
KURULUŞ OSMAN'UN ERTUĞRUL GAZİ'Sİ TAMER YİĞİT KİMDİR?
Tamer Yiğit Gerçek adı Tamer Özyiğitoğlu 1942-Balıkesir doğumlu sinema sanatçısıdır.İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi.
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1973'te yapyığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.
TAMER YİĞİT FİLMLERİ
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007
Satıcı - 1999
Nilgün (2) - 1999
Nilgün - 1999
Kardeşler/ Geschwister - 1997
Dünya Kadınla Güzel - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Acı Zafer - 1994
Mümin ile Kafir - 1992
Yuva - 1990
Gönül Dostları - 1987
Aşkın Kanunu - 1978
Ölüm Yarışı - 1978
Cemal - 1977
Hedefteki Adam - 1977
Kaçaklar - 1977
Yaşamak Güzel Şey - 1977
Zehirli Çiçek - 1977
Çifte Nikah - 1977
Son Tren - 1964
Ve Allah Gençleri Yarattı - 1964
Hayat Kavgası - 1964
Dağlar Bizimdir - 1964
Fedakar Öğretmen - 1964
Günahsız Katiller - 1964
Satılık Kızlar - 1964
Meyhaneci/ Can Düşmanı - 1964
Çalınan Aşk - 1963
Bire On Vardı - 1963
Çapkın Kız - 1963
Sayın Bayan - 1963
Kendini Arayan Adam - 1963
Aşk Tomurcukları - 1963
Yakılacak Kitap 1963
Daima Kalbimdesin - 1962
Atlı Yiğit - 1961