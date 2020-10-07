Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman'da! Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında?
Heyecanla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni sezonu bu akşam izleyicileri ile buluşuyor. Yeni sezonda birçok iddialı oyuncuyu kadrosuna ekleyen Kuruluş Osman'ın fragmanları büyük beğeni topladı. Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncu kadrosuna katıldı. Peki, Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında?
Kanbolat Görkem Arslan, Kuruluş Osman'ın yeni sezonda kadrosuna dahil ettiği isimler arasında yer alıyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman'ın yeni sezonu bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'a katılan Kanbolat Görkem Arslan ile ilgili merak edilenler haberimizde...
KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?
4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de doğan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimine 1997 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi TİYATRO ATÖLYESİ’nde başladı ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı TİYATRO BÖLÜMÜ’ne girdi ve 2006 yılında mezun oldu.
1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde yer alan oyuncu ABB Tiyatro Atölye’sinde Muhammet Uzuner’in yönettiği “Asiye Nasıl Kurtulur” adlı oyunla profesyonel oyunculuğa adım attı. “Deli Dumrul”, “Antigone”, “Tatyana”, “Köpeklerin İsyan Günü”, “Öküz” oynadığı oyunlardan bazıları. 2009 yılında yönetmen Murat Düzgünoğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi “Hayatın Tuzu”nda Harun karakterini oynayarak sinemaya adım attı. Sonra sırasıyla, Emre Yalgın’ın “Teslimiyet (2009)”, Muzaffer Özdemir’in “Yurt (2011)” ve Atıl İnaç’ın “Daire (2013)” adlı filmlerinde oynadı.
Televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” ile başladı ardından “Hatırla Sevgili”de Mahir Çayan karakteri ile dikkatleri çekti ve bu güne değin bir çok dizide yer aldı.
Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Diziler
Bir Deli Rüzgar / 2018
Servet / 2018
Hayat Bazen Tatlıdır / 2016
Poyraz Karayel / 2014
Tatar Ramazan / 2013
Yer Gök Aşk / 2010
Asi / 2007
Hatırla Sevgili / 2006
Kırık Kanatlar / 2005
Çemberimde Gül Oya / 2004
Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Filmler
Daire / 2013
Yurt / 2011
Teslimiyet / 2009
Hayatın Tuzu / 2009
Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
Öküz / 2017
Köpeklerin İsyan Günü / 2015
Tatyana / 2013
Antigone / 2005
Cehennemde Bir Mevsim / 2002
Deli Dumrul / 2000
Özgürlük Oyunu / 1999
Asiye Nasıl kurtulur / 1998