Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman'da! Kanbolat Görkem Arslan kimdir, kaç yaşında?

Kanbolat Görkem Arslan, Kuruluş Osman'ın yeni sezonda kadrosuna dahil ettiği isimler arasında yer alıyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman'ın yeni sezonu bu akşam Atv ekranlarında yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'a katılan Kanbolat Görkem Arslan ile ilgili merak edilenler haberimizde...

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de doğan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimine 1997 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi TİYATRO ATÖLYESİ’nde başladı ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı TİYATRO BÖLÜMÜ’ne girdi ve 2006 yılında mezun oldu.

1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde yer alan oyuncu ABB Tiyatro Atölye’sinde Muhammet Uzuner’in yönettiği “Asiye Nasıl Kurtulur” adlı oyunla profesyonel oyunculuğa adım attı. “Deli Dumrul”, “Antigone”, “Tatyana”, “Köpeklerin İsyan Günü”, “Öküz” oynadığı oyunlardan bazıları. 2009 yılında yönetmen Murat Düzgünoğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi “Hayatın Tuzu”nda Harun karakterini oynayarak sinemaya adım attı. Sonra sırasıyla, Emre Yalgın’ın “Teslimiyet (2009)”, Muzaffer Özdemir’in “Yurt (2011)” ve Atıl İnaç’ın “Daire (2013)” adlı filmlerinde oynadı.

Televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” ile başladı ardından “Hatırla Sevgili”de Mahir Çayan karakteri ile dikkatleri çekti ve bu güne değin bir çok dizide yer aldı.

Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Diziler

Bir Deli Rüzgar / 2018

Servet / 2018

Hayat Bazen Tatlıdır / 2016

Poyraz Karayel / 2014

Tatar Ramazan / 2013

Yer Gök Aşk / 2010

Asi / 2007

Hatırla Sevgili / 2006

Kırık Kanatlar / 2005

Çemberimde Gül Oya / 2004

Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Filmler

Daire / 2013

Yurt / 2011

Teslimiyet / 2009

Hayatın Tuzu / 2009

Kanbolat Görkem Arslan’ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

Öküz / 2017

Köpeklerin İsyan Günü / 2015

Tatyana / 2013

Antigone / 2005

Cehennemde Bir Mevsim / 2002

Deli Dumrul / 2000

Özgürlük Oyunu / 1999

Asiye Nasıl kurtulur / 1998

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