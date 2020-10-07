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  • Kuruluş Osman'da Flatyos'u oynayan Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Özdemir kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
07 Ekim 2020 Çarşamba 15:42 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'da Flatyos'u oynayan Seçkin Özdemir kimdir? Seçkin Özdemir kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kuruluş Osman'da Flatyos'u oynayan Seçkin Özdemir kimdir" Seçkin Özdemir kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı"

Kuruluş Osman'ın yeni sezon kadrosuna Seçkin Özdemir de dahil oldu. Seçkin Özdemir dizide Flatyos karakterini canlandırıyor. Ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı Leo karakteriyle tanınmıştı. Seçkin Özdemir Kiralık Aşk'ın ikinci sezonunda da yer almıştır.

Kuruluş Osman'da Flatyos karakterini Seçkin Özdemir oynuyor. Muhteşem Yüzyıl'da Leo karakteri ile biline Seçkin Özdemir birçok önemli projede de yer almıştır. Seçkin Özdemir aynı zamanda Al Yazmalım dizisinde Özge Özpirinççi ile birliktr başrol paylaşmıştır.

SEÇKİN ÖZDEMİR KİMDİR?

Seçkin Özdemir 25 Ağustos 1981 tarihinde doğdu. 2000 senesinde Kocaeli’nin bölgesel yabancı müzik radyolarından “Red Fm” de radyo programcılığına başladı. Antalya, İstanbul ve Bodrum’da DJ olarak çalıştı.

2004 Ağustos ayında Number One TV'de televizyon programı sunmaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro eğitiminin ardından çeşitli reklam filmlerinde rol aldı ve 2008 yılında Atv’nin "Yaban Gülü" dizisinde "Burak" karakterini oynadı.

Başkent İletişim Akademisi'nde aldığı oyunculuk eğitiminin ardından, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ın sevgilisi "Leo" karakterini canlandırdı. Özdemir, "Al Yazmalım" isimli dizide Özge Özpirinçci ile birlikte başrol oynadı. 2013 yılı Mart ayında başlayan ve "I'm Sorry, I Love You" adlı bir Kore dizisinden uyarlanan "Bir Aşk Hikayesi" adlı dizide Damla Sönmez ile başrol oynadı. 2014 yılı Aralık ayında başlayan "Günahkar" dizisinde Gülcan Arslan ve Hazal Filiz Küçükköse ile başrol oynadı. 2015 yılında başlayan 'Racon: Ailem İçin" dizisinde Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir ve Barış Arduç ile kamera karşısına geçti. Dizi reyting düşüklüğü nedeniyle yayından kaldırıldı. 2015 yılında Show TV'de "Acı Aşk" başlıklı diziye başladı. Dizi, 13 Mart 2016'da 13'üncü bölümde ekranlara veda etti. Star Tv'nin fenomen dizisi "Kiralık Aşk"ın ikinci sezonunda "Pamir Marden" karakteriyle ekranlara geri döndü.

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