Kuruluş Osman Seray Kaya hangi rolde? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında?

Seray Kaya Kuruluş Osman'ın yeni sezon kadrosuna katıldı. Dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi yine heyecan dolu dakikalar bekliyor. Kadın dizisiyle tanınan Seray Kaya ise başarılı oyunculuğunu bir kez daha gösterecek.

KURULUŞ OSMAN SERAY KAYA HANGİ ROLDE?

Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncu kadrosu genişletildi. Seray Kaya da dizinin kadrosuna katıldı.

Güzel oyuncu Seray Kaya, Kuruluş Osman'da Lena karakterini canlandırıyor.

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. FOX TV' de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.

Kuruluş Osman'ın Nikola'sı Erkan Avcı kimdir? Nikola'yı oynayan Erkan Avcı kaç yaşında?

Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emir Gürsoy kimdir? Emir Gürsoy kaç yaşında, nereli?