07 Ekim 2020 Çarşamba 15:23 | Son Güncelleme:
Kuruluş Osman Seray Kaya hangi rolde? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında?
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Seray Kaya da yer alıyor. Güzel oyuncu Kadın dizisiyle tanınmış ve gündemden uzun bir süre düşmemişti. Seray Kaya dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi yine şaşkına çeviren sahnelere imza atacak.
Seray Kaya Kuruluş Osman'ın yeni sezon kadrosuna katıldı. Dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi yine heyecan dolu dakikalar bekliyor. Kadın dizisiyle tanınan Seray Kaya ise başarılı oyunculuğunu bir kez daha gösterecek.
KURULUŞ OSMAN SERAY KAYA HANGİ ROLDE?
Kuruluş Osman'ın yeni sezon oyuncu kadrosu genişletildi. Seray Kaya da dizinin kadrosuna katıldı.
Güzel oyuncu Seray Kaya, Kuruluş Osman'da Lena karakterini canlandırıyor.
SERAY KAYA KİMDİR?
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
İlk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide rol almıştır. FOX TV' de yayımlanan Kadın dizisinde ki Şirin rolüyle tanınmıştır ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria rolünü canlandırmıştır.