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  • Kuruluş Osman'ın Nikola'sı Erkan Avcı kimdir? Nikola'yı oynayan Erkan Avcı kaç yaşında?
07 Ekim 2020 Çarşamba 15:08 | Son Güncelleme:

Kuruluş Osman'ın Nikola'sı Erkan Avcı kimdir? Nikola'yı oynayan Erkan Avcı kaç yaşında?

Kuruluş Osman'ın Nikola'sı Erkan Avcı kimdir" Nikola'yı oynayan Erkan Avcı kaç yaşında"

Kuruluş Osman yeni sezonu ile dönüş yaptı. Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosu genişletildi. Kuruluş Osman dizisinde Nikola karakterine Erkan Avcı hayat veriyor. Erkan Avcı birçok başarılı yapımda aşina olunan bir oyuncudur. Nikola'yı oynayan Erkan Avcı dizinin bundan sonraki bölümlerinde kritik olayların başında yer alacak gibi duruyor.

Yeni sezonu ile seyirci karşısına geçen Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz isimleri kattı. Kuruluş Osman'da bu sezon Nikola karakterini Erkan Avcı canlandırıyor. Başarılı oyuncu Erkan Avcı Payitaht Abdülhamid, Kurtlar Vadisi Pusu ve Çukur gibi yapımlarda da yer almıştı.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı 1 Ocak 1982 Diyarbakır'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitiren başarılı oyuncu Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir.

Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Erkan Avcı 2018 yılında fenomen dizi Çukur'un kadrosuna katılmıştı.

ERKAN AVCI DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Payitaht Abdülhamid (2017)

Cesur ve Güzel (2016-2017)

Daha (Sinema Filmi, 2016)

Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)

Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)

Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011

Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)

Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)

Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)

Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)

Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)

Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)

Ayrılık (Yunus, TV Dizisi, 2007)

Köprü (TV Dizisi, Hasan, 2006)

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