Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 28. bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman yeni sezonu ile ekranlara dönüş yapıyor. Heyecanlı bir sezon finalinin ardından sezona hızlı bir giriş yapan Kuruluş Osman 28. bölümü ile bua akşam izleyici karşısında olacak. Kuruluş Osman 28. bölümde Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar.

KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam yayınlanacak olan 28. bölüm fragmanı ise şu şekilde;









KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.