Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı! Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kuruluş Osman heyecanla beklenen yeni sezonu ile izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. Dizinin son bölümü oldukça tempolu geçmişti. Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman ATV yayın akışındaki yerini yeniden alacakç Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı Osman Bey'in yükselişinin sinyallerini veriyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kuruluş Osman yeni sezonun ilk bölümü olan 28. yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak.

Kuruluş Osman yine kendi saatinde, saat 20.00'da izleyici karşısına geçecek.





KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

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Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.

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