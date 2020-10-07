Kuruluş Osman'ın Demirci Davud'u Ahmet Yenilmez kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında?

Kuruluş Osman yeni sezon yeni bölümleri ile bu akşam ATV'de yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosuna Demirci Davud karakteri ile Ahmet Yenilmez'de eklendi. Osmanlı Devleti'ni kuruluşu senaryolaştırılarak anlatan dizi Kuruluş Osman bu akşam görkemli sahneleri ile seyirciyi heyecanlandıracak. Kuruluş Osman'ın Demirci Davud'u Ahmet Yenilmez kimdir?

AHMET YENİLMEZ KİMDİR?

Ahmet Yenilme 20 Aralık 1966, Ordu doğumludur. Türk tiyatrocu, aktör, şair ve yazarlık yapmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Ahmet Yenilmez birçok oyunda rol aldı. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol aldı. Ankara'da bulunan Ahmet Yenilmez, Sanat Merkezi'nin kurucusudur.

Kuruluş Osman'ın Kumral Abdal'ı Emin Gürsoy kimdir? Emin Gürsoy kaç yaşında, nereli?

AHMET YENİLMEZ DİZİLERİ

Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020-)

Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)

Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)

Halil Ibrahim Sofrası (2010)

ihanet (Warden Pitt) (2010)

Kız Kaçıran (2009)

Dur Yolcu (2008)

Kollama (Ejder) (2008)

Fesupanallah (2007)

Eşref Saati (2007)

Acı Hayat (2005-2007)

Kale İçi (2005)

Aynalar (Dizi) (2004)

Esir Şehrin İnsanları (Celal) (2003)

Sırlar Dünyası 2003 (Vahit-Hasan)

Ekmek Teknesi (2002)

Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)