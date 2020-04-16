Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan Alp Navruz, yeni aşkıyla böyle görüntülendi!

Koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin ‘Evde Kal’ çağrısına uymayan Alp Navruz, bununla da yetinmedi. Sahilde yürüme yasağını da hiçe sayan oyuncunun maske takmadığı görüldü.

Sevgilisiyle sahil boyu yürüyüş yapan Navruz'un kız arkadaşının, ara ara maskesini takıp çıkardığı ise dikkatlerden kaçmadı.

'YANIMDAN UZAKLAŞ'

Görüntülendiğini fark eden 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisine, "Yanımdan uzaklaş" dese de görüntü vermekten kurtulamadı. Sevgilisi Navruz’un yanından ayrılıp, elleriyle suratını kapatıp uzaklaştı. Alp Navruz, aracına bindiği sırada yanına gelen kız arkadaşı da aynı araca binerek uzaklaştı.

Ünlü oyuncu, kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. (Cadde)