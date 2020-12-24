Kıskançlık krizine girecek! Sen Çal Kapımı'da Serkan'a rakip geliyor... Eda için yarışacaklar

Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'dan bomba haber! Survivor 2020'de yarışan ve MasterChef'e katılan ünlü isim şimdi de fenomen diziyle seyirci karşısına çıkacak. Survivor yarışması ile adını duyurarak dikkat çeken ünlü isim bakın hangi rolü canlandıracak.



Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Sen Çal Kapımı dizisine dahil olan Mert Öcal'ın Dubaili Prens Seymen rolü ile konuk oyuncu olacağı öğrenildi. Yeni karakterin gelişi dizi takipçilerinde heyecan uyandırdı. Prens Seymen'in Serkan ve Eda aşkını nasıl etkileyeceği dizi seyri açısından sürprizlere gebe gibi dursa da, ilginin Eda üzerinde olacağı da apaçık bir gerçek gibi... Dubaili Prens Seymen'in diziye dahil olmasıyla dengelerin değişmesi ve Serkan'ın Eda'yı kıskanmasıyla ortalığın karışması ise asıl beklenen durum.

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasına katılan ünlü oyuncu, yakın bir zamanda da yine Acun Ilıcalı'nın ilgi ile takip edilen programı MasterChef'e konuk olmuş ve yemek yapmıştı.

l982 doğumlu yakışıklı oyuncu; Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden ve Arka Sokaklar gibi sevilen dizilerde yer aldı.

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