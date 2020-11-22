Kefaret'in Zeynep'i izleyenleri derinden etkilemeyi başardı. Nurgül Yeşilçay'ın hayat vereceği karakter dizide Ahmet Çınarlı ile evlidir. Mutlu bir evliliği olan Kefaret'in Zeynep'ini yaşanan olaylar sonrası birçok zorluk beklemektedir. Kefaret'in Zeynep'i Nurgül Yeşilçay kimdir? Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli?

KEFARET'İN ZEYNEP'İ KİMDİR?

Bursa’da subay bir baba ile öğretmen bir annenin kızı olarak doğmuştur. Anne ve baba İzmir Karşıyaka kökenlidir, Zeynep ailesinden kontrol ve düzen alışkanlığını almış ve kuracağı yeni ailesinde de bu alışkanlığını sürdürecektir.

İlerleyen yıllarda Zeynep’in hayatına Ahmet girer.

Kırsal yaşamdan ve doğa sporlarından hoşlanan Zeynep ve Ahmet Şile’de güzel bir yaşam kurarlar. Zeynep çocuklarının bakımı için zaman zaman ara verdiği müzik öğretmenliğine döner. Büyük bir sevgi ile ailesi ile ilgilenir, çevresi ile iyi ilişkiler dostluklar kurar ve titiz ve düzenli bir ev yaşamının bütün yükünü üstlenir. Sonrasında gelişen olaylarla Zeynep’in hayatı altüst olacaktır, ona umut veren ellerden biri ise Sinan polis olacaktır.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976'da Afyon'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolü ile tanındı. 2002 yılında Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Asmalı Konak adlı TV dizisinde Bahar Karadağ rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı.

2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat'ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki Kostak Emine rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

Yine 2004'te beş yönetmenin yönettiği Anlat İstanbul filminde Saliha karakterini canlandırdı. 2005-2006 sezonunda ATV'de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık'la başrolü paylaştı. 2006 da Cem Özer'le "Sen Olmasaydın" adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2006 yılı Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı ,yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Yaşamın Kıyısında isimli filmin çekimlerine başladı. Ayten Öztürk adlı türk kızını büyük başarıyla canlandırdığı film 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmaya hak kazandığı ardından "En iyi Senaryo" ödülünü kazandığı açıklandı. 2007'de Ezo Gelin adlı tv dizisinde Ezo Gelin'i canlandırdı. Ortadoğu'nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg'in yaptığı ana jüride yer aldı.

26 Mayıs 2008'de çekimlerine başlanan Altın Ayı'lı yönetmenimiz Erden Kıral'ın Vicdan adlı filminde Aydanur isimli fabrika işçisi, pavyonda çalışan kadın ve türban takan kadın gibi farklı bir rolde oynadı. buradaki rolü ile 45. Antalya Altın Portakal Fİlm Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülüne layık görüldü. Ünlü sanatçı son olarak 2014 yılında "Paramparça" adlı dizide Erkan Petekkaya ile beraber başrol oyunculuğunu paylaştı.

2007'de Barış Pirhasan'ın yönetmenliğini yaptığı Adem'in Trenleri filmindeki Hacer rolüyle 13. Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) Geleneksel 15. Oyuncu Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülünü, iki ayrı filmde (Yaşamın Kıyısında ve Adem'in Trenleri) birbirinden çok farklı iki rolde birden etkili olmayı ve doğal kalmayı başarması nedeniyle kazandı. Bir sene sonra Nisan, 2008'de 27.si düzenlenen Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Semih Kaplanoğlu'nun jüri başkanlığını yaptığı ulusal yarışma jürisinde yer aldı ve aynı yıl 26 Mayıs 2008'de tarihinde çekimlerine başlanan Erden Kıral'ın Vicdan adlı filminde Aydanur karakteri ile 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kefarat dizisi hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Kefarat dizisi nerede çekiliyor?

Kefaret konusu nedir, oyuncuları kimler? Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Kefaret'in Ahmet'i Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli?

Kefaret'in Meltem'i Özge Özacar kimdir? Özge Özacar kaç yaşında, nereli?