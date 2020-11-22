Yurdaer Okur Kefaret dizisinde Ahmet Çınarlı karakterini canlandırıyor. Fox Tv'de bu akşam ekrana gelecek olan dizi birbirinden ünlü oyunculara ev sahipliği yapıyor. Hayatı boyunca bir kez aşık olan Kefaret'in Ahmet'i Zeynep elde etmek için mücadele vermiştir ve onunla yuva kurmuştur. Peki, Kefaret'in Ahmet'i Yurdaer Okur kimdir? Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli?

KEFARET'İN AHMET'İ KİMDİR?

Ahmet İstanbul’da doğmuştur. Babası Ali Çınarlı Cerrahpaşa’da kardiyolog annesi Ayşe Çınarlı çocuk doktorudur. Ahmet her zaman çok başarılı bir öğrenci olmuştur hayatında da tek bir kez âşık olmuştur.

Zeynep’e bir görüşte vurulmuş, onu elde etmek için mücadele etmiş ve evlenmiştir. Bu yüzden ailesi ile ciddi çatışmaya girmiştir. Ahmet kariyerine tutku ile bağlanlamıştır. Aile yaşamının rahatlığını ve Zeynep’in becerikliliğini cebine koymuş ve kariyerine asılmıştır. Sonrasında aileye çöken kara bulutla beraber ailesi dağılmıştır.

YURDAER OKUR KİMDİR?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 tarihinde Rize’de dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuar'ında yüksek lisans yapan Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanışarak Dostlar Tiyatrosu’na girdi ve Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı.

2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda dışarıdan oyuncu olarak görev yaptı. Yurdaer, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’na atandı. Bu zamana kadar pek çok oyun da yönetmiş olan Yurder Okur, ilk olarak Ferhunde Hanımlar dizisi ile ekran karşısına geçti.

Kefarat dizisi hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? Kefarat dizisi nerede çekiliyor?

Kefaret konusu nedir, oyuncuları kimler? Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeter, Kurtlar Vadisi Pusu, Karadayı, Reaksiyon, Türkan(sinema) Labirent, Kılıç günü, Sakarya Fırat, Köprü, Kısık Ateşte 15 Dakika, Kabuslar evi, Gen, Aşk Oyunu, Belalı Baldız, Aslı ile Kerem, Sır çocukları, Çifte Bela, Tatlı Hayat, Evdeki Yabancı, Üzgünüm Leyla, Ferhunde Hanımlar ve Dadı gibi yapımlarda rol alan Yurdaer Okur, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman adlı dizide Balgay karakterine hayat vermektedir. Yurdaer Okur, 1.74 metre boyunda, 68 kilo ve Akrep burcudur.

ROL ALDIĞI TİYATROLAR

2010 – Ölümü Yaşamak – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2009 – Yastık Adam – Talimhane Tiyatrosu

2006 – Beş Yıl Geçince – Tiyatro Oyunevi

2004 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2003 – Hortlaklar – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu –

2003 – Dünyanın Ortasında Bir Yer – Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2001 – Benerci Kendini Niçin Öldürdü – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 – Ben Ruh Bey Nasılım – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 – Leenane’in Güzellik Kraliçesi – İstanbul Devlet

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Kuruluş Osman (Balgay) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Aydın) (Sinema Filmi)

2019 – Nöbet (Barış) (TV Dizisi)

2019 – Hakan: Muhafız (Kemal) (TV Dizisi)

2018 – Aliya (Aliya İzzetbegoviç)(TV Dizisi)

2018 – Keşif (Bekir) (Sinema Filmi)

2017 – Direniş Karatay (Noyan)(Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Yekta Harmanlı)(TV Dizisi)

2015 – Saruhan (Kadı Hüseyin Efendi) (TV Filmi)

2014 – Kod Adı Reakisyon (Gürkan)(TV Dizisi)

2013 – Aşk Emek İster (Hasan) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Turgut) (TV Dizisi)

2011 – Türkan (Sinema Filmi)

2011 – Labirent (İsmet) (Sinema Filmi)

2010 – Kılıç Günü (Mustafa) (TV Dizisi)

2010 – Sakarya Fırat (Kerküklü Süleyman) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Kayınbirader) (Sinema Filmi)

2006 – Köprü (Tekin) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (Erdal) (Sinema Filmi)

2005 – Gen (Sahte Dr. Ragıp – Hasta) (Sinema Filmi)

2005 – Belalı Baldız (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Oyunu (Dr. Hakan) (TV Dizisi)

2002 – Sır Çocukları (Ertan) (Sinema Filmi)

2002 – Aslı ile Kerem (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2001 – Çifte Bela (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)

2000 – Evdeki Yabancı (Mehmet) (TV Dizisi)

2000 – Dadı (TV Dizisi)

1993 – Ferhunde Hanımlar (TV Dizisi)